Депутат Колесник: новая волна мобилизации в России не планируется
В России не планируется проведение новой волны мобилизации. Об этом RTVI сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
По словам депутата, вопрос о дополнительной мобилизации в настоящее время не рассматривается. Депутат отметил, что ряды Вооруженных сил пополняются за счет граждан, заключающих контракты с Минобороны России, а также участников добровольческих формирований.
«Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет, я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются. И контрактники, и в добровольческих формированиях люди идут защищать свою родину»,— сказал депутат.
В апреле зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2026 года контракт о прохождении службы в вооруженных силах России подписали уже 127 тыс. человек.