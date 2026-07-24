Депутат Колесник: новая волна мобилизации в России не планируется

В России не планируется проведение новой волны мобилизации. Об этом RTVI сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По словам депутата, вопрос о дополнительной мобилизации в настоящее время не рассматривается. Депутат отметил, что ряды Вооруженных сил пополняются за счет граждан, заключающих контракты с Минобороны России, а также участников добровольческих формирований.

«Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет, я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются. И контрактники, и в добровольческих формированиях люди идут защищать свою родину»,— сказал депутат.

В апреле зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2026 года контракт о прохождении службы в вооруженных силах России подписали уже 127 тыс. человек.