Хуситы опровергли полное закрытие Баб-эль-Мандебского пролива

Йеменские хуситы заявили, что Баб-эль-Мандебский пролив остается открытым для судоходства, за исключением судов Саудовской Аравии. Об этом сообщил один из руководителей движения Мухаммед Абдул Салам в соцсети Х.

По его словам, речь идет не о полном перекрытии пролива, а о морской блокаде, которая затрагивает только саудовскую сторону. В движении связывают такие меры с блокадой Йемена и отказом Эр-Рияда поддержать, как считают хуситы, справедливый вариант урегулирования, который бы обеспечивал безопасность и независимость страны.

Ранее на этой неделе хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии после ударов по йеменским портам и аэропорту в Сане. Позднее они уточнили, что ограничения распространяются не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, идущий в саудовские порты и из них.

После этого движение сообщило о проведении операции против двух саудовских танкеров в Красном море. Другие подробности о последствиях этих действий не приводились.