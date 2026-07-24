Хуситы опровергли полное закрытие Баб-эль-Мандебского пролива
Йеменские хуситы заявили, что Баб-эль-Мандебский пролив остается открытым для судоходства, за исключением судов Саудовской Аравии. Об этом сообщил один из руководителей движения Мухаммед Абдул Салам в соцсети Х.
По его словам, речь идет не о полном перекрытии пролива, а о морской блокаде, которая затрагивает только саудовскую сторону. В движении связывают такие меры с блокадой Йемена и отказом Эр-Рияда поддержать, как считают хуситы, справедливый вариант урегулирования, который бы обеспечивал безопасность и независимость страны.
Ранее на этой неделе хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии после ударов по йеменским портам и аэропорту в Сане. Позднее они уточнили, что ограничения распространяются не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, идущий в саудовские порты и из них.
После этого движение сообщило о проведении операции против двух саудовских танкеров в Красном море. Другие подробности о последствиях этих действий не приводились.
Хуситы, также известные как движение «Ансар Аллах», действуют в Йемене и контролируют северные части страны. С конца 2014 — начала 2015 года они установили контроль над столицей Саной, чему способствовала поддержка Ирана. Падение суннитского правительства вызвало ответную реакцию Саудовской Аравии и ОАЭ, которые в марте 2015 года вторглись на территорию Йемена в составе арабской коалиции. Эта кампания продолжалась почти семь лет.
Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное и Аравийское моря, является стратегически важным морским путем. Через него проходит около 12% мировой торговли, включая примерно 9% морских поставок нефти и до 30% контейнерных перевозок. Нарушение судоходства в этом проливе вынуждает компании перенаправлять суда в обход Африки, что значительно увеличивает сроки и стоимость доставки. Хуситы ранее угрожали блокировать пролив в ответ на действия других стран. Ситуация обостряется на фоне поддержки хуситами палестинского движения «Хамас» в конфликте с Израилем, что приводит к атакам на суда, которые, по мнению хуситов, связаны с Израилем, США или Великобританией. В ответ США и Великобритания с начала 2024 года наносят удары по позициям хуситов в Йемене.