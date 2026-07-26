Главные анонсы 27 июля — 2 августа
Важные и интересные события предстоящей недели
27 июля, понедельник
В Госдуме РФ состоится финальное заседание VIII созыва, а также встреча президента Владимира Путина с депутатами.
На Кипре начнется первый за 16 лет визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша для продвижения переговоров о преодолении раскола между греческой и турецкой общинами острова.
В инновационном центре «Сколково» в Москве состоятся «Международные космические игры».
28 июля, вторник
В Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
В Риме пройдет министерская встреча Глобального альянса по реализации решения о двух государствах для Израиля и Палестины.
29 июля, среда
В Астане начнутся «Игры будущего» — международные спортивные соревнования в виртуальном и реальном мире.
30 июля, четверг
В Москве начнется автофестиваль «ПроДвижение».
В ночь на 31 июля в космосе будет наблюдаться пик метеорного потока Южных дельта-Акварид.
31 июля, пятница
В Японии начнет работу Национальное разведывательное управление — первая централизованная разведывательная служба в истории страны.
Стартует II Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта «Спартакиада народов России».
В Шанхае откроется выставка цифровых развлечений China Digital Entertainment Expo & Conference (ChinaJoy).
1 августа, суббота
В России будут проиндексированы пенсионные накопления на 17,3%.
В России вводится обязательная маркировка мясной продукции в системе «Честный знак».
В Суздале состоится Праздник огурца.
2 августа, воскресенье
В России отметят День Воздушно-десантных войск.
В Ереване состоится первое заседание парламента нового созыва.