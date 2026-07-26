Главные анонсы 27 июля — 2 августа

27 июля, понедельник

В Госдуме РФ состоится финальное заседание VIII созыва, а также встреча президента Владимира Путина с депутатами.

На Кипре начнется первый за 16 лет визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша для продвижения переговоров о преодолении раскола между греческой и турецкой общинами острова.

В инновационном центре «Сколково» в Москве состоятся «Международные космические игры».

28 июля, вторник

В Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

В Риме пройдет министерская встреча Глобального альянса по реализации решения о двух государствах для Израиля и Палестины.

29 июля, среда

В Астане начнутся «Игры будущего» — международные спортивные соревнования в виртуальном и реальном мире.

30 июля, четверг

В Москве начнется автофестиваль «ПроДвижение».

В ночь на 31 июля в космосе будет наблюдаться пик метеорного потока Южных дельта-Акварид.

31 июля, пятница

В Японии начнет работу Национальное разведывательное управление — первая централизованная разведывательная служба в истории страны.

Стартует II Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта «Спартакиада народов России».

В Шанхае откроется выставка цифровых развлечений China Digital Entertainment Expo & Conference (ChinaJoy).

1 августа, суббота

В России будут проиндексированы пенсионные накопления на 17,3%.

В России вводится обязательная маркировка мясной продукции в системе «Честный знак».

В Суздале состоится Праздник огурца.

2 августа, воскресенье

В России отметят День Воздушно-десантных войск.

В Ереване состоится первое заседание парламента нового созыва.