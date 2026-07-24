Севастопольца задержали за сотрудничество с зарубежным НИИ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя. Ему вменяют ч. 1 ст. 189 УК РФ (незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль), сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю. Как утверждают в ведомстве, задержанный сотрудничал с зарубежным НИИ по вопросам проверки и оценки технического состояния корабельных артиллерийских установок, стоящих на вооружении иностранного государства.

По данным следствия, задержанный имел многолетний опыт работы в сфере ремонта вооружений в государственных и частных оборонных предприятиях. Мужчина сам установил контакт с представителями иностранного научно-исследовательского института и предложил свои услуги.

В службе подчеркивают, что он достоверно знал, что таким образом нарушает интересы России в сфере военно-технического сотрудничества.

Суд Севастополя избрал ему меру пересечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Александр Дремлюгин, Симферополь