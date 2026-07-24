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Король Карл III и королева Камилла прибыли на Игры Содружества с помощью машины времени

Король Карл III и королева Камилла появились на церемонии открытия Игр Содружества 2026 в Глазго в четверг вечером, выйдя из культовой синей полицейской будки — машины времени ТАРДИС из знаменитого сериала «Доктор Кто», сообщает The Times.

Король Карл III и королева Камилла выходят из машины времени ТАРДИС

Король Карл III и королева Камилла выходят из машины времени ТАРДИС

Фото: AP

Король Карл III и королева Камилла выходят из машины времени ТАРДИС

Фото: AP

Перед появлением монархов зрителям показали шуточное видео, в котором шотландский велогонщик сэр Крис Хой и актер Грег Макхью нашли старую полицейскую будку и получили звонок «из дворца», поручавший им срочно доставить королевскую чету из замка Балморал в Глазго. В итоге ТАРДИС, которой оказалась та самая телефонная будка, совершила путешествие во времени и пространстве, чтобы забрать короля и королеву.

Екатерина Наумова

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