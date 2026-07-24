В агрохозяйствах «Продимекс» Воронежской области стартовала уборочная кампания

В хозяйствах УК «Продимекс Агро», входящей в ГК «Продимекс», стартовала уборочная кампания. Первыми к работам 3 июля 2026 года приступили филиалы южной зоны: в Воронежской области — Россошанский и Кантемировский, в Белгородской — Ровеньской район.

По данным на текущий момент, хозяйства ведут обмолот озимой пшеницы: убрано около 6,5% от планового объёма. Средняя урожайность составляет 3,72 т/га. В компании поясняют, что показатель пока невысок, поскольку уборка началась с участков, расположенных на песчаных почвах, где традиционно фиксируется более низкая продуктивность из-за дефицита влаги и меньшей обеспеченности элементами питания. В настоящее время полевые работы приостановлены из-за дождливой погоды с высокой влажностью воздуха, что не позволяет эффективно проводить обмолот и снижает качество убираемого зерна.

При этом уборочные мероприятия идут в соответствии с графиком. Предприятия полностью обеспечены необходимой техникой, резервными запчастями и горюче-смазочными материалами. Организована постоянная работа сервисных бригад для оперативного устранения проблем. Учитывая благоприятный прогноз по урожайности, компания приняла решение продолжить в текущем сезоне закладку зерна в полиэтиленовые рукава.

Семеноводческие предприятия ведут постоянный контроль влажности семенного материала с помощью портативных влагомеров и лабораторных анализов проб. Как только показатель влажности достигнет нормативных значений, начнётся обмолот. Планируется, что часть семян разместят на складах предприятий, а основной объём направят на Таловский семенной завод, где будет подрабатываться основное количество семян для предприятий — отсортированных, протравленных и упакованных в биг-бэги.

Основные пестицидные обработки культур уже завершены, сейчас специалисты сосредоточены на мониторинге состояния посевов — отслеживают наличие листовых пятнистостей на сахарной свёкле и проводят фунгицидные обработки. Ведётся наблюдение за заселённостью посевов сои и сахарной свёклы вредителями — в ближайшее время запланированы инсектицидные обработки.

Состояние посевов сахарной свёклы оценивается как удовлетворительное, и специалисты ожидают, что урожайность будет на уровне показателей прошлых лет. Сырьевые службы регулярно контролируют прирост массы корнеплодов: поступающие отчёты фиксируют положительную динамику. Параллельно ведётся подготовка свеклоуборочной техники и согласование графиков вывоза сырья на перерабатывающие заводы, чтобы обеспечить бесперебойную загрузку мощностей в пик уборочного сезона.

В рамках сотрудничества с аграрными учебными заведениями компания приняла на практику студентов Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А. Тимирязева. Один из них — второкурсник кафедры растениеводства и луговых экосистем Дмитрий Пичугин проходит производственную практику в компании «Продимекс Агро» в Лискинском районе Воронежской области. Хозяйство специализируется на выращивании сахарной свеклы, пшеницы, сои и ячменя.

Будущие агрономы и инженеры имеют возможность не только наблюдать за ходом полевых работ, но и участвовать в реальных процессах под руководством опытных наставников из числа сотрудников агрохолдинга.

ГК «Продимекс» участвует и в ранней профориентации. Она организовала экскурсию для школьников Воронежской области на Ольховатский сахарный комбинат, входящий в состав группы. Старшеклассники смогли познакомиться с полным циклом производства сахара — от сырья до готовой продукции.