По статистике, до трети рабочего времени российские педагоги тратят не на подготовку к урокам и общение с учениками, а на заполнение отчётов и бюрократические процедуры. Эта проблема — одна из наиболее острых в сфере образования. Вице-спикер Госдумы, член фракции «Единая Россия» Алексей Гордеев инициировал специальное совещание, по итогам которого принято решение: 400 воронежских учителей и директоров школ бесплатно пройдут обучение по работе с искусственным интеллектом.

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Депутат убеждён: «Главная задача — избавить учителя от рутинной работы с помощью цифрового ассистента. Такая практика уже доказала свою эффективность и даёт хорошие результаты», — подчеркнул Алексей Гордеев.

Передача бумажной работы искусственному интеллекту позволит педагогам сосредоточиться на том, ради чего они пришли в профессию. Время, которое раньше уходило на отчёты, будет использовано для живого общения с учениками, индивидуального подхода и воспитательной работы.

Руководители регионального министерства образования, школ и вузов уже начали проходить обучение на программах СберУниверситета, где изучают практическое применение технологий ИИ и развитие стратегического мышления.

За годы работы вице-спикером Госдумы Алексей Гордеев реализовал ряд инициатив, которые получили хороший отклик у общественности. В частности, в его активе — создание в Воронежской области Центра поддержки и продвижения общественных инициатив «Образ Будущего», с помощью которого реализовано уже более 1400 социально значимых проектов.