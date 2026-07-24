Технологии достали маньяка из прошлого

Следственный комитет России отмечает свою 15-летие с момента образования в качестве самостоятельного государственного органа. За этот период в ведомстве произошло активное внедрение новых технологий, благодаря которым удалось добиться роста раскрываемости самых сложных и, казалось бы, давно забытых преступлений. Одним из таким, безусловно, является дело «Бугурусланского маньяка»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Оренбургской области Фото: СУ СК России по Оренбургской области

Летом прошлого года на территории Красноармейского района Саратовской области был задержан 59-летний местный разнорабочий Сергей Карпук. Сельские жители были удивлены присутствием силовиков в малонаселенной глубинке. Они еще не знали, что их соседом был так называемый «Бугурусланский маньяк», долгие годы скрывавшийся от правосудия.

В нулевые на западе Оренбуржья пропадали женщины. Первые тела погибших были обнаружены в 2008 году в лесополосе недалеко от дороги Бугуруслан — Старокутлумбетово. В тот год с разницей в один месяц пропали две женщины, одна из которых являлась жительницей города Бугуруслана, а другая — соседнего Асекеевского района.

Следователями было установлено, что женщины уезжали на попутных транспортных средствах с одного и того же места и больше их никто не видел. После просмотра камер наружного видеонаблюдения правоохранителями были установлены предполагаемый автомобиль преступника и его маршрут. Срочно организовали поисковые мероприятия, в результате которых в одной из лесополос и обнаружили тела двух ранее пропавших женщин.

Тогда следователи обратили внимание на тот факт, что убийства были совершены аналогичным способом путем удушения. У жертв были связаны руки за спиной одной и той же веревкой. Эти обстоятельства указывали на то, что убийства совершены одним и тем же лицом.

Следователями совместно с оперативными сотрудниками был проделан значительный объем работы, в том числе отобрано и проверено более 2 000 биологических образцов, проведено значительное количество генетических экспертиз, допрошено более 200 человек. Все ключевые точки мест жительства потерпевших, обнаружения тел жертв и вещественных доказательств были нанесены на электронную карту, которая постоянно дополнялась и анализировалась.

Основной версией следствия на протяжении всего расследования являлось совершение преступлений на сексуальной почве. Отрабатывались родственники и знакомые потерпевших, жители города Бугуруслана, Бугурусланского района и других районов области, но, несмотря на проделанную работу, преступления тогда раскрыть не удалось. На протяжении всего времени следователи и криминалисты регионального управления не оставляли попыток установить лицо, причастное к убийствам.

«Впервые в практике регионального следственного управления в этом деле был применен относительно новый метод анализа фенотипа, по которому был определен цвет волос и глаз преступника, а также самая редкая — 4-я группа его крови (носителем являются 7% населения). А еще у преступника был своеобразный почерк: он закапывал тела потерпевших отдельно от их одежды, что и помогло в последующем выйти на его след»,— рассказывает следователь по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК России по Оренбургской области полковник юстиции Сергей Коблов.

Во время осмотра места происшествия на одежде одной из потерпевших был обнаружен биологический материал, из которого судебными экспертами СЭЦ СК России удалось выделить генотип неизвестного мужчины, который впоследствии совпал с генотипом преступника.

Им оказался житель Саратовской области Сергей Карпук. Он проживал с престарелой матерью. Вел малоактивный, малозаметный образ жизни. Подрабатывал в поселке разнорабочим, выполнял работы по ремонту, иногда трудился у местного фермера. Ни соседи, ни родственники не подозревали о том, что мужчина ведет двойную жизнь.

В ходе предварительного следствия было установлено, что жертвами преступника стали еще четыре женщины, которые с 2005 года числились без вести пропавшими. Таким образом, в период с 2005 по 2008 год Сергей Карпук, проживая в Бугуруслане, совершил серию убийств — шести жительниц города, Бугурусланского и Асекеевского районов.

Жертв преступник выбирал одним и тем же способом. Двигаясь на своем автомобиле, он предлагал ранее незнакомым женщинам, которые пытались остановить попутное транспортное средство, подвезти их. После чего под различными предлогами отвозил потерпевших в лесополосу, где избивал и насиловал, а затем убивал. После жестоких расправ над своими жертвами он закапывал тела погибших в лесополосе, а тело одной из жертв сбросил с моста в реку Мочегай Бугурусланского района.

Совершив серию преступлений, в 2008 году Карпук покинул территорию Бугуруслана и переехал на постоянное место жительства в Саратовскую область, где проживал до момента его задержания силовиками. Опознала Карпука и одна из потерпевших, оставшаяся в живых. Маньяк не стал ее убивать, поскольку женщина оказалась «слишком покладистой».

«Давая признательные показания, обвиняемый до мельчайших подробностей помнил детали совершенных преступлений, описывал жертв и их одежду, место, откуда их забирал и куда отвозил. Он не испытывал к женщинам чувства жалости, а думал исключительно о себе»,— отмечает Сергей Коблов.

В июне этого года Бугурусланский районным судом Сергей Карпук был приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Оставшуюся часть жизни он проведет за решеткой.

Андрей Сазонов