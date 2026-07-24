Санкции пошли вразлет

Российские аэропорты впервые попали под санкции ЕС. В рамках 21-го пакета Евросоюз наложил ограничения на операции с Шереметьево, а также авиагаванями Ульяновска, Ростова-на-Дону и Минеральных Вод. Впрочем, конкретные действия, которые теперь оказались под запретом, не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Этот пакет европейских санкций стал крупнейшим за последние четыре года: в него включили 218 физических и юридических лиц. Помимо транспортной отрасли, ограничения затронули энергетику, финансовый и оборонный сектор. С какими последствиями теперь столкнутся аэропорты? Основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков считает, что многое будет зависеть от иностранных авиакомпаний:

«Главный эффект будет достигаться за счет того, что под вторичные санкции попадут лица, которые станут сотрудничать с РФ. Прежде всего это, как обычно, ограничения в поставке услуг, товаров и программного обеспечения, что может быть достаточно критичным по некоторым позициям. По многим аэропорты уже заместили иностранное ПО, оборудование, но процесс еще далеко не завершен.

Наверное, самый главный вопрос здесь — как будут реагировать авиаперевозчики. Если брать именно Шереметьево, то это самый крупный международный аэропорт в России. Он принимает иностранные авиакомпании, которые априори пользуются услугами аэропорта по прилету, по-другому просто невозможно. Здесь очень интересно посмотреть, как это будет реализовано на практике, как отреагируют компании из дружественных стран, потому что в принципе другие практически уже не летают в Россию.

Так что решение останется за юрлицами. Также будет иметь значение правоприменительная практика по реализации этих санкций. В части поставок запчастей далеко не все каналы перекрываются, и до сих пор Россия получает по параллельному импорту запчасти, техническое и программное обеспечение для поддержания летной годности самолетов».

Впрочем, в Ассоциации туроператоров России не увидели угроз для рейсов иностранных перевозчиков в попавшие под санкции аэропорты. Для банковского сектора 21 пакет также стал самым значительным. Он охватывает треть всего рынка, где сейчас чуть больше 300 игроков. Под ограничения в том числе попали собственные банки МТС, Ozon, Wildberries и «Яндекса». Их приложения теперь могут удалить из App Store и других магазинов. Впрочем, для клиентов это не должно стать большой проблемой, заметил эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Прицельно внимание уделяется банкам, которые входят в некие микро- либо полноценные экосистемы, в том числе с телекоммуникационными партнерами. Это во многом попытка сконцентрироваться на ударах по тем же маркетплейсам, включив в списки кэптивные банки.

То есть речь о стремлении нанести комбинированный ущерб: с одной стороны, физический для самих площадок, с другой, дополнить его еще санкционным ударом по финансовой составляющей.

Но к этому готовились все соответствующие организации, так что, думаю, влияние на клиентов будет минимальное. Кроме того, поставщики, подрядчики, контрагенты, банки и сами маркетплейсы давно уже переориентировались на другую партнерскую сеть, которая в меньшей степени связана с санкционными контрагентами и лицами, и уж тем более — с европейцами.

Понятно, что удаление приложений — это неприятный сюрприз для клиентов. С другой стороны, уже создана целая инфраструктура и собственная экосистема, магазин, конструктор приложений, то есть это не повлияет никак».

Эксперты также считают чувствительным включение в санкционный список Россельхозбанка. Он до сих пор продолжал выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. Раньше такая услуга была доступна в Газпромбанке, однако после ограничений со стороны США в 2024 его карты перестали работать в Китае. Теперь это может грозить и Россельхозбанку, полагает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«РСХБ был одним из крупнейших банков, через которые шли расчеты. Тут все будет зависеть от того, как отреагируют на это его партнеры в дружественных странах, прежде всего Китай. Потому что КНР к санкциям США относится гораздо более жестко, чем к ограничениям со стороны ЕС.

С другой стороны, действительно есть угроза того, что банки перестанут работать в Китае, потому что как раз до сих пор UnionPay вторичные санкции исполняла неукоснительно.

У нее во многих странах мира официальная расчетная валюта проведения платежей — это доллар или евро, они очень чувствительно относятся к таким вещам. Но мне кажется, что самым важным и новым аспектом с пока непонятными последствиями является блок, посвященный запрету криптобирж и криптокомпаний. Они будут запрещать трансакции игрокам, которые осуществляют криптовалютные расчеты с Россией. Тем, кто занимается крипторасчетами, сейчас надо быть очень внимательными».

По данным СМИ, «Золотая корона» и Цифра-банк на фоне новых европейских санкций уже прекратили переводы в Грузию, Белоруссию и Казахстан.

Ульяна Горелова