Либертарианскую партию России под председательством Карнавского объявили иноагентом

Минюст объявил иноагентом Либертарианскую партию России (ЛПР) под председательством Сергея Карнавского. Неделей ранее иноагентом признали ЛПР под председательством Марии Мацапулиной. Партия раскололась на две в 2020 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Либертарианской партии России (объявлена в РФ иноагентом) Сергей Карнавский

Фото: архив Сергея Карнавского Председатель Либертарианской партии России (объявлена в РФ иноагентом) Сергей Карнавский

Фото: архив Сергея Карнавского

Также в реестр иностранных агентов попали А. М. Аушев, В. В. Петров и «Донское Республиканское Движение».