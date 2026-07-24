Либертарианскую партию России под председательством Карнавского объявили иноагентом
Минюст РФ объявил иноагентом ЛПР под председательством Сергея Карнавского
Минюст объявил иноагентом Либертарианскую партию России (ЛПР) под председательством Сергея Карнавского. Неделей ранее иноагентом признали ЛПР под председательством Марии Мацапулиной. Партия раскололась на две в 2020 году.
Председатель Либертарианской партии России (объявлена в РФ иноагентом) Сергей Карнавский
Фото: архив Сергея Карнавского
Также в реестр иностранных агентов попали А. М. Аушев, В. В. Петров и «Донское Республиканское Движение».