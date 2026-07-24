В Самаре зафиксирован сброс строительного мусора на свалку, которую администрация уже начала ликвидировать

Экологический надзор минприроды Самарской области и администрации Самары провели рейд в Советском районе, сообщили в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На территории поселка Мясокомбинат инспекторы зафиксировали сброс строительных и растительных отходов. Планируется возбуждение административного производства по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ.

«В 2026 году администрация Самары начала ликвидацию несанкционированной свалки. Контрактом предусмотрен вывоз порядка 2,7 тыс. тонн мусора. Территория была огорожена, чтобы перекрыть доступ серым возчикам, однако нарушители нашли объездной путь»,— говорится в сообщении.

Сабрина Самедова