Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин подал в отставку из-за болезни
76-летний президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин объявил о своей отставке по причине болезни, сообщает местное издание bdnews24.com. В заявлении он указал, что больше не сможет исполнять обязанности, поскольку страдает от сердечного заболевания, высокого кровяного давления, диабета и осложнений со стороны почек. До окончания его президентского срока оставалось еще два года.
Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин
Фото: Mohammad Ponir Hossain / File Photo / Reuters
«Из-за болезни я периодически теряю сознание. Вследствие этих заболеваний и вызванной ими физической и психической недееспособности, я больше не в состоянии исполнять обязанности, столь важной для конституционной должности. Мне требуется длительное лечение», - сказано в заявлении экс-президента.
Согласно 54-й статье конституции Бангладеш, новый президент должен быть избран в течение 90 дней, а до этого его полномочия переходят спикеру Национального парламента. Сейчас на этой должности находится 81-летний Хафиз Уддин Ахмед - сразу после заявления президента он собрал экстренное совещание. Мохаммад Шахабуддин занимал пост президента с 24 апреля 2023 года.
В августе 2024 года в Бангладеш произошла смена власти на фоне массовых протестов против системы квотирования на государственные должности. Тогдашний премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну, а президент Мохаммад Шахабуддин Чуппу распустил парламент. После этого было сформировано временное правительство, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус. Однако сам президент Шахабуддин выражал желание уйти в отставку из-за ощущения «унижения», которое он испытывал от действий временного правительства.
За несколько месяцев до своей отставки, в декабре 2025 года, Мохаммад Шахабуддин Чуппу говорил, что не может покинуть пост до выборов, так как занимает его по конституционному праву. Он также выражал недовольство тем, что его портреты были убраны из дипломатических представительств. Президент также заявлял, что хотя некоторые студенты протестовали и требовали его отставки, ни одна политическая партия не обращалась к нему с подобными пожеланиями.