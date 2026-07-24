Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин подал в отставку из-за болезни

76-летний президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин объявил о своей отставке по причине болезни, сообщает местное издание bdnews24.com. В заявлении он указал, что больше не сможет исполнять обязанности, поскольку страдает от сердечного заболевания, высокого кровяного давления, диабета и осложнений со стороны почек. До окончания его президентского срока оставалось еще два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин

Фото: Mohammad Ponir Hossain / File Photo / Reuters Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин

Фото: Mohammad Ponir Hossain / File Photo / Reuters

«Из-за болезни я периодически теряю сознание. Вследствие этих заболеваний и вызванной ими физической и психической недееспособности, я больше не в состоянии исполнять обязанности, столь важной для конституционной должности. Мне требуется длительное лечение», - сказано в заявлении экс-президента.

Согласно 54-й статье конституции Бангладеш, новый президент должен быть избран в течение 90 дней, а до этого его полномочия переходят спикеру Национального парламента. Сейчас на этой должности находится 81-летний Хафиз Уддин Ахмед - сразу после заявления президента он собрал экстренное совещание. Мохаммад Шахабуддин занимал пост президента с 24 апреля 2023 года.