В Марий Эл приняли закон о поддержке пострадавших от подрядчиков ИЖС

Глава Марий Эл Юрий Зайцев подписал закон о поддержке граждан, пострадавших от действий недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Документ распространяется на жителей, заключивших договоры подряда до 1 марта прошлого года, если оплата производилась без использования счетов эскроу.

Как отметили в администрации, мера направлена на помощь гражданам, которые из-за недобросовестных подрядчиков остались с недостроенными домами, при этом особое внимание будет уделено тем, кто лишился единственного жилья.

Анна Кайдалова