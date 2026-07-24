Жительницу Чапаевска оштрафовали за оскорбление супруга во время бракоразводного процесса в суде

Суд признал виновной жительницу Чапаевска по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Ей назначили штраф в размере 3 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточняют в надзорном ведомстве, местный житель обратился в прокуратуру, чтобы его бывшую супругу привлекли к ответственности за грубые оскорбления в его адрес.

Во время судебного заседания по иску о расторжении брака жительница высказалась в адрес бывшего мужа «нецензурной бранью, унизив его честь и достоинство».

Руфия Кутляева