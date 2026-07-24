Песков: Драпатый и подобные ему мешают миру на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, назвавшего россиян «нацией с руководством, которая не имеет права на существование». По мнению представителя Кремля, такие люди мешают мирному урегулированию на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Что касается Драпатого <...> заявление чудовищное. Это показывает, первое, что он нацист. Второе, это показывает, что он и такие, как он люди будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирное решение»,— заявил пресс-секретарь в интервью ИС «Вести».

Михаил Драпатый сделал это заявление в 2023 году в интервью программе на YouTube-каналe Ukrainer W. Полная версия интервью была опубликована на следующий день после его назначения главкомом ВСУ вместо Александра Сырского. Глава СКР Александр Бастрыкин уже поручил проверить высказывания нового главкома.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки в высшем военном руководстве страны, сместив главкома ВСУ Александра Сырского. Увольнение главного силовика, происшедшее после его конфликта с экс-министром обороны Михаилом Федоровым, стало вынужденным решением, принятым под давлением охвативших Украину протестов.