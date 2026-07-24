Песков: Драпатый и подобные ему мешают миру на Украине
Песков: новый главком ВСУ Драпатый ответит за свои слова о россиянах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, назвавшего россиян «нацией с руководством, которая не имеет права на существование». По мнению представителя Кремля, такие люди мешают мирному урегулированию на Украине.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Что касается Драпатого <...> заявление чудовищное. Это показывает, первое, что он нацист. Второе, это показывает, что он и такие, как он люди будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирное решение»,— заявил пресс-секретарь в интервью ИС «Вести».
Михаил Драпатый сделал это заявление в 2023 году в интервью программе на YouTube-каналe Ukrainer W. Полная версия интервью была опубликована на следующий день после его назначения главкомом ВСУ вместо Александра Сырского. Глава СКР Александр Бастрыкин уже поручил проверить высказывания нового главкома.
22 июля президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки в высшем военном руководстве страны, сместив главкома ВСУ Александра Сырского. Увольнение главного силовика, происшедшее после его конфликта с экс-министром обороны Михаилом Федоровым, стало вынужденным решением, принятым под давлением охвативших Украину протестов.
Кремль неоднократно заявлял, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно только после выполнения украинской стороной всех российских требований, а также после того, как Киев прекратит препятствовать переговорам. Москва настаивает на стремлении к устойчивому и долгосрочному миру, а не к временному прекращению огня, и подчеркивает, что обсуждение вариантов урегулирования без участия России лишено смысла.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее неоднократно говорил, что президент Владимир Путин открыт к мирному урегулированию российско-украинского конфликта дипломатическим путем. Однако российская сторона пока не видит взаимности Киева в стремлении урегулировать проблему политико-дипломатическими средствами, а европейские лидеры, по мнению Кремля, мешают усилиям по мирному урегулированию.
Гарантии безопасности являются одной из важнейших тем в контексте урегулирования конфликта. Сергей Лавров заявлял, что Россия согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины согласно плану, согласованному в Стамбуле весной 2022 года, с участием постоянных членов Совбеза ООН, включая Россию и Китай. Тем не менее, Украина выступает против включения КНР в список гарантов безопасности.