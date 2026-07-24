Набиуллина призвала не искать тайных знаков в ее одежде

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина призвала не искать скрытых посланий в ее одежде и брошках. По ее словам, регулятор о своих оценках сообщает открыто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции, госпожа Набиуллина заявила, что ЦБ «не хочет» придумывать какие-либо «понятные датчики» в одежде, которые могли «показать настроение регулятора».

«Не надо сейчас искать никаких тайных сигналов. Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом»,— заявила председатель Центробанка.

Эльвира Набиуллина в прошлом периодически использовала броши как элемент нетекстовой коммуникации с рынком. Сама она не раскрывала их смысл и отмечала, что украшения трактуют шире, чем задумывалось. Первую такую брошь — в виде неваляшки на фоне падения рубля — глава регулятора надела в марте 2020 года. С 2022 года она появляется на пресс-конференциях без брошек.