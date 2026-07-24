Эти города в огне

Из-за аномальной жары во Франции и Испании вспыхнули пожары. В пригороде Бордо эвакуировали больше 40 тыс. человек. В Мадриде власти объявили чрезвычайное положение. На французском побережье Атлантики леса горят с середины недели, это уже третья волна пожаров в республике с начала лета. За это время в стране выгорело больше земли, чем за любой аналогичный период за последние 20 лет, пишет Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Caroline Blumberg / AP Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Manu Fernandez / AP Фото: Loyola Perez de Villegas Muniz / Reuters Фото: Chema Artero / Reuters Следующая фотография 1 / 7 Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Caroline Blumberg / AP Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Manu Fernandez / AP Фото: Loyola Perez de Villegas Muniz / Reuters Фото: Chema Artero / Reuters

С огнем борется больше 500 пожарных, о пострадавших власти пока не сообщали. Неподалеку от очагов находились десятки тысяч человек, многие из которых приехали в регион в пик курортного сезона, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова:

«Самый масштабный очаг возгорания расположен в департаменте Жиронда, примерно в 50 км к западу от Бордо. Его эпицентром стал лесной массив возле коммуны Леж-Кап-Ферре, это знаменитый полуостров, который отделяет Атлантический океан от бассейна Аркашона. То есть речь об одном из самых престижных курортов Франции. Летом там огромный наплыв туристов.

За считанные сутки огонь буквально уничтожил почти 9 тыс. га соснового леса.

Одновременно с этим на юго-западе страны вспыхнул второй крупный очаг. Пожарные задействовали практически все местные силы для того, чтобы хоть как-то сдержать распространение огня. Тушение осложняет то, что он распространяется по знаменитому Ландскому сосновому лесу, крупнейшему хвойному массиву в Европе. Он высажен искусственно. Сейчас из-за песчаных почв, густой сосновой посадки, смолы, переменчивого атлантического ветра очаги пожара действительно очень масштабны и их крайне сложно контролировать и сдержать.

Людей вывозят единственной автомобильной дорогой, которая соединяет полуостров с основной территорией. Кроме того, идет эвакуация по воде через бухту Аркашон. Речь как о местных жителях, так и о туристах из кемпингов, детях из летних лагерей, постояльцах домов престарелых. Многие, конечно, переживают за испорченный отпуск, других волнует судьба оставленных домов, которые могут либо сгореть, либо подвергнуться ограблениям.

Франция в целом очень тяжело переживает уже третью волну жары за это лето. С начала года в стране выгорело уже более 50 тыс. га. Максимальный уровень пожарной опасности сохраняется во всем регионе Новой Аквитании, это южное атлантическое побережье Франции, и на юге, Средиземноморском побережье, где жара и ветер тоже создают условия для крупных возгораний».

Больше 10 тыс. человек эвакуированы в Испании: там пожар быстро перекидывается в сторону столицы. Власти Мадрида ввели чрезвычайное положение накануне и запросили помощь у соседних провинций. В этом году в стране сгорело больше 100 тыс. га лесов, основная часть пришлась на последние месяцы. 13 человек погибли. С огнем спецслужбам не удается справиться до сих пор, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Испании Дарья Гаврилова:

«Пожары бушуют в двух регионах Мадрида и в соседнем Авиле, это красивый город исторического значения. Как правило, когда туристы приезжают в столицу, они также посещают Авилу, Сеговию и Толедо. Второй раз в истории Испании вводится третий уровень тревоги. Впервые это случилось в прошлом году, когда по всей стране выключили электричество. Сейчас ввести чрезвычайное положение просила Изабель Аюсо, возглавляющая правительство Мадрида.

Пожары вспыхивали один за другим. Прогноз погоды очень негативный конкретно для этой ситуации. Нужно срочно принимать меры, иначе она может обернуться большим количеством жертв. Сейчас над тушением пожара работают, но пока что сделать это не получается»

Из-за экстремальной жары к середине лета в Европе умерли больше 10 тыс. человек, столько избыточных смертей за два месяца зафиксировали местные власти. К июлю о рекордных температурах, которые превысили 40 градусов тепла, сообщали в городах Германии, Австрии, Англии, а также в центральной Испании.

Егор Парфенов