Шереметьево опровергло основания для санкций ЕС
Международный аэропорт Шереметьево заявил, что основания для его включения в санкционный список Евросоюза не соответствуют действительности. В заявлении пресс-службы аэропорта подчеркнули: Шереметьево выполняет исключительно гражданские функции и не осуществляет те операции, которые приписаны ему в обоснованиях санкций.
В Евросоюзе в рамках 21-го пакета санкций, объявленного 23 июля, включили четыре российских аэропорта — Шереметьево, Ульяновск-Восточный, аэропорт имени Платова в Ростове-на-Дону и Минеральные Воды. Брюссель мотивировал ограничения утверждением, что аэропорты используются для транспортировки товаров и технологий, связанных с оборонной сферой и спецоперацией на Украине.
В Шереметьево назвали эти аргументы ложными. Там пояснили, что аэропорт является крупнейшим гражданским хабом России, осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки, а также обеспечивающим связь регионов и международное авиасообщение. Все операции, включая обработку багажа и проверку грузов, проходят в соответствии с международными стандартами ИКАО и ИАТА.
Представители аэропорта добавили, что соответствие нормативам регулярно подтверждается аудитами специалистов иностранных авиаперевозчиков. Шереметьево также заявило о продолжении плановой операционной деятельности в сотрудничестве с авиационными и неавиационными партнёрами, при этом все требования безопасности будут строго соблюдаться.
Включение аэропортов в санкционные списки является частью более широкой стратегии, которую Евросоюз (ЕС) применяет в отношении России. С начала 2022 года ЕС ввел против России уже 11 пакетов санкций, включающих ограничения на торговые операции, экспорт товаров и технологий двойного назначения, запрет на инвестиции в энергетический сектор, а также персональные санкции. Эти меры направлены на сокращение доходных статей российского бюджета и воздействие на ключевые сектора российской экономики, такие как банковский сектор, металлургия и логистика. Помимо аэропортов, санкции ранее коснулись также ряда российских предприятий, производящих авиационную технику и беспилотные летательные аппараты, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Санкции ЕС также включают ограничения на поставки, лизинг, техническое обслуживание и страхование самолетов. Кроме того, Евросоюз рассматривал возможность введения санкций в отношении иностранных авиаперевозчиков, которые совершают рейсы внутри России или занимаются поставкой авиационной продукции в страну. Из-за введенных ЕС и США санкций международный аэропорт Шереметьево в 2022 году отправлял часть своих сотрудников в вынужденный простой. Российская сторона, в свою очередь, предпринимает ответные меры, изучая содержание каждого пакета санкций и их возможное влияние на экономику.