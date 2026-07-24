Шереметьево опровергло основания для санкций ЕС

Международный аэропорт Шереметьево заявил, что основания для его включения в санкционный список Евросоюза не соответствуют действительности. В заявлении пресс-службы аэропорта подчеркнули: Шереметьево выполняет исключительно гражданские функции и не осуществляет те операции, которые приписаны ему в обоснованиях санкций.

В Евросоюзе в рамках 21-го пакета санкций, объявленного 23 июля, включили четыре российских аэропорта — Шереметьево, Ульяновск-Восточный, аэропорт имени Платова в Ростове-на-Дону и Минеральные Воды. Брюссель мотивировал ограничения утверждением, что аэропорты используются для транспортировки товаров и технологий, связанных с оборонной сферой и спецоперацией на Украине.

В Шереметьево назвали эти аргументы ложными. Там пояснили, что аэропорт является крупнейшим гражданским хабом России, осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки, а также обеспечивающим связь регионов и международное авиасообщение. Все операции, включая обработку багажа и проверку грузов, проходят в соответствии с международными стандартами ИКАО и ИАТА.

Представители аэропорта добавили, что соответствие нормативам регулярно подтверждается аудитами специалистов иностранных авиаперевозчиков. Шереметьево также заявило о продолжении плановой операционной деятельности в сотрудничестве с авиационными и неавиационными партнёрами, при этом все требования безопасности будут строго соблюдаться.