В консолидированный бюджет Татарстана по итогам января-июня поступило 23,6 млрд руб. акцизов, что составляет 42,9% от годового плана. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В бюджет Татарстана за полгода поступило 23,6 млрд рублей акцизов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В бюджет Татарстана за полгода поступило 23,6 млрд рублей акцизов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольший объем поступлений обеспечили акцизы на нефтепродукты — 10,6 млрд руб. Еще 8,1 млрд руб. принесли акцизы на пиво, 2,8 млрд руб. — акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, 1,9 млрд руб. — акцизы на алкоголь. Поступления от акцизов на газ, приобретаемый для производства аммиака, составили 0,2 млрд руб.

Анна Кайдалова