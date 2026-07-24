Песков: Россия пойдет до полной победы в СВО при отсутствии мирных перспектив

Россия продолжит специальную военную операцию (СВО) до полной победы, если не увидит возможностей для мирного разрешения конфликта на Украине. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью информационной службе «Вести». При этом он добавил, что Москва готова к диалогу и ожидает от Вашингтона новых предложений по урегулированию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, то есть мы продолжаем достигать наши цели военными средствами. Да, это непредпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы»,— заявил господин Песков.

Накануне на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в филиппинской Маниле прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Российская сторона подтвердила готовность к политико-дипломатическому урегулированию на основании договоренностей, которые были достигнуты на саммите на Аляске в 2025 году. Американский госсекретарь заявил, что «анкориджские» предложения провалились, потому что они были неприемлемы для Украины. Теперь, по его словам, «нужны новые идеи и концепции».