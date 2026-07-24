В Оренбуржье за полгода к ответственности привлечено 14,5 тысяч лиц, возбуждено 53 уголовных дела

За полгода на территории Оренбургской области было пресечено порядка 85 тыс. нарушений закона. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 14,5 тыс. лиц. Возбуждено 53 уголовных дела. Об этом рассказали на заседании коллегии прокуратуры Оренбургской области в пятницу, 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В регионе за шесть месяцев восстановили права 12,5 тыс. человек. В ведомство поступило 40,6 тыс. обращений.

В связи с ненадлежащим оказанием коммунальных услуг прокуроры добились перерасчета на сумму свыше 500 тыс. руб. для 1,3 тыс. граждан. Возбужден ряд уголовных дел о хищении денежных средств жителей многоквартирных домов.

Сумма погашенной задолженности перед коммерсантами после вмешательства прокуратуры превысила 60 млн руб. В суды прокурорами направлено свыше 30 исковых заявлений в рамках борьбы с коррупцией, по которым взыскано более 75 млн руб.

Руфия Кутляева