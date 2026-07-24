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Набиуллина о топливном кризисе, ударам ВСУ по складам WB и смягчении ставки

Набиуллина оценила риски для экономики от удорожания топлива и ударов по складам

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Она рассказала, какие варианты, помимо понижения ключевой ставки на 25 б. п., рассматривали в ЦБ. Глава Центробанка связала проинфляционные риски со снижением производственных возможностей страны. Она предупредила, что смягчение ставки будет более плавным. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Инфляция

  • Наблюдаемая сейчас инфляция временная.
  • Во второй половине года темпы роста устойчивой инфляции останутся вблизи текущих уровней, оценка ЦБ не изменилась.
  • Возможности компаний по переносу издержек в цены могут быть ограничены.
  • ЦБ в будущем готов рассматривать только снижение таргета по инфляции.
  • Повышение таргета вредно для экономики.
  • «Инфляционная память» населения сохраняется в течение долгого времени, преодолеть ее можно только низкой инфляцией.

Топливный кризис

  • Удорожание топлива, по оперативным данным, начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг.
  • По мере стабилизации ситуации с топливом инфляционные ожидания могут пойти вниз.
  • Чем дольше сохраняются перебои с поставками, тем сильнее проинфляционные риски.
  • Цена на нефть лишь ограниченно влияет на параметры прогноза ЦБ, бюджетное правило сглаживает ее колебания.
  • ЦБ снизил прогнозную цену на нефть с учетом условия выхода геополитической премии из цен на нее.
  • Видим принимаемые правительством меры на топливном рынке. По информации региональных учреждений ЦБ, ситуация на топливном рынке постепенно нормализуется.
  • Ситуация на топливном рынке в РФ была шоком предложения.
  • Прямой зависимости стоимости бензина и курса рубля нет, импорт топлива может повлиять на курс, но он будет небольшим.
  • Импорт бензина может несколько увеличить спрос на валюту, но пока масштаб этих операций незначителен.

Денежно-кредитная политика

  • Помимо снижения ключевой ставки на 25 б. п. ЦБ предметно рассматривал паузу, были единичные предложения по повышению.
  • ДКП должна обеспечить более сдержанный рост кредитования, чем во втором квартале.
  • Потребуется более высокая траектория ставки, решения ЦБ будут направлены на возвращение инфляции к 4%.

    • О решении ЦБ снизить ставку на 25 б. п.

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  • Смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным в условиях более стимулирующего бюджета и ускорения роста цен.
  • ЦБ полностью не исключает возможность повышения ставки, если это потребуется для возврата инфляции к 4%.
  • Обновленный прогноз ЦБ предполагает, что для замедления инфляции достаточно нынешней жесткости ДКП.
  • Превентивно дергать ставку вверх оснований нет.
  • ЦБ видит дальнейший потенциал для смягчения ДКП, но более медленными темпами, чем предполагалось ранее.
  • Не нужно искать тайных сигналов в моей одежде и брошках, ЦБ «все пишет прямым текстом».

Производственные мощности

  • Значительная часть проинфляционных рисков связана со снижением производственных возможностей некоторых отраслей.
  • При прочих равных выбывание производственных мощностей сокращает пространство для снижения ключевой ставки.
  • Исходим из того, что компании восстановят свои производственные мощности до конца года.
  • Ситуация с выбытием производственных мощностей может иметь и дезинфляционные эффекты.
  • Выбытие производственного потенциала временное, и к концу года предприятия вернутся к нормальной работе.
  • Понизили прогноз ВВП с учетом снижения производственных мощностей.
  • Не надо огульно использовать термин «стагфляция» и пугать людей.
  • Проводимая монетарная политика позволяет избежать такого сценария.

Рынок труда

  • Ждем постепенного снижения напряженности на рынке труда.
  • Это будет вносить вклад в замедление роста цен.
  • Единственный способ увеличить темпы роста экономики — увеличение эффективности трудовых ресурсов и производства.

Финансовый сектор

  • Сберегательная активность населения немного снизилась, доля средств граждан в инструментах финансового рынка постепенно растет.
  • Динамика кредитования пока соответствует прогнозу ЦБ, а вот рост денежной массы его превышает.
  • Кредитование компаний замедляется, в рознице видим оживление.
  • Ожидаем более высокого структурного дефицита ликвидности в банковской системе, чем ожидалось.
  • Банки адаптируются к новым санкциям ЕС, не видим тут больших проблем.
  • Наши банки уже несколько лет живут в условиях санкций, и все они готовы к ним.
  • Запас капитала банков РФ сейчас составляет около 10 трлн рублей.
  • Прибыли достаточно, чтобы абсорбировать возможные убытки от переоценки ценных бумаг из-за снижения фондового рынка.
  • В последние три года в экономику РФ пришло через кредиты и облигации 38 трлн рублей.
  • Ставки по рыночной ипотеке снижаются, стремление кабмина сделать льготы более адресными способствует росту рыночной ипотеки.
  • Политика ЦБ РФ направлена на то, чтобы ставки снижались быстрее, а ипотека становилась доступнее.

Бюджет

  • Важной неопределенностью остаются параметры бюджета.
  • Мы закладывали нулевой дефицит раньше, чем в 29 году, поэтому мы сделали свою оценку возможного сальдо бюджета.
  • По прогнозу ЦБ в 2026 году дефицит бюджета будет на уровне 2% ВВП, в 2027 г. — 1%, в 2028 г. — 0,5%.
  • Тактика финансирования дефицита — прерогатива Минфина, он гибко подходит к заемной политике.
  • ЦБ не считает, что в России могут возникнуть сложности с обслуживанием госдолга, он низкий.

Инвестиции

  • Фондовый рынок РФ переживает непростые времена, но с точки зрения финансовой стабильности нет причин для беспокойства.
  • Рынок проходит через период волатильности.
  • Необходимости реагировать на риски, связанные с финансовой стабильностью, на финрынке РФ нет.
  • Инвестиционная активность в России сейчас сдержанная, хотя во II квартале она оживилась.
  • Ожидаем роста инвестиций в 2027 году.
  • При выводе криптовалют из РФ за рубеж ограничений для всех категорий инвесторов нет, однако следует учитывать отсутствие правовой защиты.

Удары по складам маркетплейсов

  • Атаки БПЛА на логистические центры являются шоком предложения, важно понять их влияние на устойчивую инфляцию, пока этого не видно.
  • У страхового сектора РФ достаточный запас прочности.
  • У компаний и РНПК хватает ресурсов.
  • ЦБ не рассматривает меры поддержки для страховой отрасли в связи с атаками на склады маркетплейсов.
  • Есть рост страховых выплат из-за атак БПЛА на склады.

Эрдни Кагалтынов

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