В Татарстане 51 научный проект стал победителем грантового конкурса на финансирование фундаментальных и поисковых исследований. Общий объем финансирования программы составил 85 млн руб., сообщила пресс-служба Фонда науки и технологий республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на финансирование научных проектов направят 85 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане на финансирование научных проектов направят 85 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего на конкурс поступило 360 заявок. Победители получат гранты в размере до 2 млн руб. каждый.

Конкурс направлен на поддержку научных сотрудников и исследовательских коллективов, работающих в области естественных и технических наук, медицины, сельского хозяйства, а также социальных и гуманитарных наук.

Анна Кайдалова