В Самаре оставлен в силе приговор за мошенничество в отношении дочери экс-зама генпрокурора РФ
Самарский областной суд отказался удовлетворять жалобы на приговор телефонным мошенникам, от действий которых пострадали 42 человека. Среди потерпевших оказалась Елена Гладышева — председатель состава коллегии по рассмотрению гражданских и иных споров Арбитражного суда Центрального округа. Она приходится дочерью Виктору Гриню, бывшему заместителю генерального прокурора РФ. Об этом сообщается на сайте суда.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, с марта 2018 по январь 2019 года мошенники под видом сотрудников служб безопасности банков звонили потерпевшим и под предлогом сбережения средств получали у граждан коды доступа к банковским счетам, а затем похищали средства. Одна из пострадавших, Елена Гладышева, лишилась таким способом 240 тыс. рублей.
Для преступлений использовалось соответствующее программное обеспечение и оборудование: дальнобойные Wi-Fi-мосты на крышах домов, IP-телефония, VPN-сервисы, виртуальные АТС. Мошенники купили абонентские номера с кодами «8800» и «495», с которых с помощью анонимных программ звонили потерпевшим, а также использовали почтовые ящики, зарегистрированные на третьих лиц.
Были возбуждены 14 уголовных дел, фигурантами которых стали восемь человек. В их числе — бывший директор ресторана «Пиросмани» и заместитель директора завода «Престиж», который являлся одним из руководителей преступной группы.
В итоге преступники получили реальные сроки — от десяти до 17 лет колонии. Они подали жалобы на приговор, но облсуд не нашел оснований для их удовлетворения.