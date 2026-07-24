В Самаре оставлен в силе приговор за мошенничество в отношении дочери экс-зама генпрокурора РФ

Самарский областной суд отказался удовлетворять жалобы на приговор телефонным мошенникам, от действий которых пострадали 42 человека. Среди потерпевших оказалась Елена Гладышева — председатель состава коллегии по рассмотрению гражданских и иных споров Арбитражного суда Центрального округа. Она приходится дочерью Виктору Гриню, бывшему заместителю генерального прокурора РФ. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, с марта 2018 по январь 2019 года мошенники под видом сотрудников служб безопасности банков звонили потерпевшим и под предлогом сбережения средств получали у граждан коды доступа к банковским счетам, а затем похищали средства. Одна из пострадавших, Елена Гладышева, лишилась таким способом 240 тыс. рублей.

Для преступлений использовалось соответствующее программное обеспечение и оборудование: дальнобойные Wi-Fi-мосты на крышах домов, IP-телефония, VPN-сервисы, виртуальные АТС. Мошенники купили абонентские номера с кодами «8800» и «495», с которых с помощью анонимных программ звонили потерпевшим, а также использовали почтовые ящики, зарегистрированные на третьих лиц.

Были возбуждены 14 уголовных дел, фигурантами которых стали восемь человек. В их числе — бывший директор ресторана «Пиросмани» и заместитель директора завода «Престиж», который являлся одним из руководителей преступной группы.

В итоге преступники получили реальные сроки — от десяти до 17 лет колонии. Они подали жалобы на приговор, но облсуд не нашел оснований для их удовлетворения.

Георгий Портнов