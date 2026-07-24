Сирил Рамафоса отвел от себя импичмент

Суд в ЮАР приостановил процесс импичмента президента Сирила Рамафосы по делу о хищении с его фермы крупной суммы денег. При расследовании независимая комиссия экспертов еще четыре года назад указала на вероятные правонарушения со стороны самого главы государства. Впрочем, господин Рамафоса получил лишь временную передышку: все парламентские слушания по импичменту приостановлены до начала сентября, когда суд будет решать вопрос о том, были ли выводы экспертов ложными или правдивыми.

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент ЮАР Сирил Рамафоса

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Процесс импичмента Сирила Рамафосы связан с событиями шестилетней давности: в феврале 2020 года в провинции Лимпопо с фермы президента похитили $580 тыс. наличными. Президентская охрана вскоре выследила подозреваемых и задержала. Но на тот момент об инциденте общественность еще ничего не знала.

О краже стало известно спустя два года, когда бывший глава разведки Артур Фрейзер подал заявление в полицию, обвинив господина Рамафосу в намеренном сокрытии обстоятельств хищения. Утверждалось, в частности, что президент не обратился к правоохранительным органам после ограбления, а использовал собственную службу безопасности, которая по горячим следам нашла грабителей и выбила у них обещание молчать о деталях инцидента. Кроме того, в общей сложности с фермы, по словам экс-главы разведки, украли не менее $4 млн.

Вопросы возникали и по поводу украденной суммы. Сам президент признал лишь кражу $580 тыс., которые он получил за продажу в декабре 2019 года 20 буйволов суданскому бизнесмену Мустафе Мохамеду Ибрагиму Хазиму. Но оппозиция усомнилась, что даже такая сумма наличными могла оказаться у Сирила Рамафосы законным путем.

Так или иначе, эта история бросила заметную тень на южноафриканского лидера, одной из главных политических целей которого была борьба с коррупцией.

В итоге по требованию оппозиционных сил комиссия независимых экспертов в 2022 году подготовила доклад, в котором содержался такой вывод: в деле о краже могло иметь место нарушение конституционных норм и закона о предотвращении коррупции.

В связи с этим эксперты порекомендовали начать процесс импичмента президента.

Но на тот момент у правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК), которую Сирил Рамафоса возглавляет, было большинство в парламенте, а потому законодательный орган с легкостью эту рекомендацию отклонил. Однако в мае 2024 года партия власти впервые с 1994 года утратила контроль над Национальной ассамблеей, и оппозиционные партии «Борцы за экономическую свободу» и «Движение за африканские преобразования» обратились в Конституционный суд с требованием возобновить процедуру импичмента.

В мае этого года Конституционный суд ЮАР постановил возобновить в парламенте слушания по вопросу об импичменте президента, в связи с чем была создана парламентская комиссия по импичменту (она начала работу в июне). Сирил Рамафоса ответил на это решение подачей собственного судебного иска с требованием признать выводы независимой комиссии ошибочными, а затем подал и срочное ходатайство с требованием приостановить в национальном парламенте расследование в рамках процесса импичмента.

Последнее ходатайство и было удовлетворено 24 июля. При этом, как постановил судья Высокого суда провинции Западный Кейп Мэтью Фрэнсис, запрет проводить публичные слушания по импичменту главы ЮАР будет действовать лишь до момента принятия решения по его другому иску — с требованием признать ложными обвинения, ранее выдвинутые против президента комиссией независимых экспертов.

Как указал господин Рамафоса, у комиссии нет доказательств его вины.

Слушание по этому вопросу пройдет в начале сентября в том же Высоком суде Западного Кейпа. Если апелляцию Сирила Рамафосы отклонят, он предстанет перед парламентской комиссией по импичменту. При этом даже если вопрос об отстранении господина Рамафосы будет вынесен на голосование, у него по-прежнему будет шанс сохранить власть: несмотря на потерю большинства, АНК все еще может получить поддержку партнеров по правящей коалиции — Демократического альянса.

Лусине Баласян