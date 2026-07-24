Судно с углем для Украины подорвалось у берегов Румынии

Судно Christina B, перевозившее уголь из Норфолка (штат Вирджиния) на Украину, было подорвано этой ночью на румынско-украинской границе, в 22 милях от города Сфынту-Георге в Трансильвании. МВД Румынии предполагает, что взрыв, возможно, был вызван столкновением с миной или морским беспилотником. По предварительным данным, пострадавших нет. Судно продолжит движение к берегу.

«Из информации, переданной капитаном судна, следует, что пострадавших нет и экипаж больше не запрашивает эвакуацию. Кроме того, судно в состоянии продолжать движение к берегу для проведения технических проверок и устранения повреждения. Предварительные оценки указывают на то, что повреждение в районе трюма № 6 могло быть вызвано столкновением с морским дроном или взрывом морской мины», - говорится в сообщении ведомства.

21 июля у побережья Румынии произошел еще один взрыв. Танкер Gas Lisbon, движущийся из Египта в украинский порт Рени, был атакован беспилотниками. Несмотря на то, что судно перевозило пропан под флагом Либерии, оно, вероятно, стало «частью военных действий России против Украины», заявил тогда президент Румынии Никушор Дан.