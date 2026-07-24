ЦБ: рост цен на топливо начинает отражаться на стоимости других товаров
Удорожание топлива уже начинает отражаться на ценах широкого круга товаров и услуг. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Госпожа Набиуллина добавила, что ситуация на российском топливном рынке постепенно стабилизируется, а мощности по выпуску топлива, как ожидается, будут восстанавливаться до конца года. «То, что мы видим — мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных территориальных учреждений»,— сказала она.
ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14% годовых, продолжив цикл смягчения денежно-кредитной политики. При этом часть аналитиков ожидала, что ставка останется без изменений из-за сохраняющихся проинфляционных рисков. Кроме того, ЦБ поднял прогноз по инфляции на 2026 год до 6–7% с 4,5–5,5%. В Банке России объяснили пересмотр заметным ростом цен на топливо.
Центробанк в прошлом неоднократно отмечал, что ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию, чем ожидалось ранее. Рост цен на бензин и дизельное топливо напрямую сказывается на инфляции, поскольку они входят в потребительскую корзину. Кроме того, подорожание топлива влияет на инфляционные ожидания населения и компаний, так как это чувствительный товар.
Увеличение стоимости топлива является одним из факторов увеличения издержек производства и транспортных расходов, что в свою очередь переносится на цены других товаров и услуг. Ранее ЦБ связывал рост цен на бензин с временными факторами и принимаемыми правительством мерами по стабилизации рынка, отмечая, что основной причиной роста цен не всегда является физический дефицит. Тем не менее, рост цен на топливо рассматривается как фактор, который может препятствовать снижению ключевой ставки.