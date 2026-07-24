ЦБ: рост цен на топливо начинает отражаться на стоимости других товаров

Удорожание топлива уже начинает отражаться на ценах широкого круга товаров и услуг. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Госпожа Набиуллина добавила, что ситуация на российском топливном рынке постепенно стабилизируется, а мощности по выпуску топлива, как ожидается, будут восстанавливаться до конца года. «То, что мы видим — мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных территориальных учреждений»,— сказала она.

ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14% годовых, продолжив цикл смягчения денежно-кредитной политики. При этом часть аналитиков ожидала, что ставка останется без изменений из-за сохраняющихся проинфляционных рисков. Кроме того, ЦБ поднял прогноз по инфляции на 2026 год до 6–7% с 4,5–5,5%. В Банке России объяснили пересмотр заметным ростом цен на топливо.