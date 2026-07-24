Доля собственных брендов на рынке питьевой воды в России превысила 18%

За март-июнь объем продаж на рынке напитков в России вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля продукции под собственными торговыми марками (СТМ) ритейлеров увеличилась почти во всех категориях. Это следует из данных Центра развития перспективных технологий (оператор национальной системы маркировки «Честный знак»).

Лидер по доле собственных марок — сегмент питьевой воды. Там в марте-июне на СТМ приходилось 18,4%. Потребление воды под собственными брендами выросло на 10% год к году. В сегменте соков, нектаров и сокосодержащих напитков доля СТМ выросла до 16,7%. Потребление такой продукции увеличилось на 15% год к году.

«На примере напитков мы видим, что для ритейла собственные торговые марки становятся полноценным драйвером роста, особенно в таких базовых категориях, как вода и соки»,— отметила руководитель управления безалкогольной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

Продажи в марте-июне сильнее всего выросли в сегменте энергетических напитков (+13%, до 410,5 млн л). Сегмент соков, нектаров и сокосодержащих напитков увеличился на 10%, до более чем 727 млн л. В категории безалкогольных напитков объем продаж увеличился на 9%, до более чем 1,6 млрд л. На рынке упакованной питьевой воды продажи выросли на 8%, превысив 3 млрд л.