Путин осмотрел модернизированный Як-130М

Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод ПАО «Яковлев». Вместе с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым и гендиректором завода Андреем Сойновым глава государства осмотрел опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Летчик-испытатель Александр Гуськов рассказал президенту, что самолет построен на базе Як-130 и оснащен передовыми бортовыми системами: радиолокационная станция БРЛС-130Р с активной фазированной антенной решеткой позволяет обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 100 км. На вооружении у самолета состоят управляемые ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-земля». По словам летчика, Як-130М фактически представляет из себя легкий истребитель и сильно превосходит возможности предшественника. Среди боевых задач самолета — поражение наземных и воздушных целей, в том числе тяжелых БПЛА.

Як-130М может развивать скорость до 960 км/ч при дальности полета 1610 км. Месяц назад «Ростех» отчитался об успешным испытательным полете опытного образца. Полет продолжался около 50 минут на высоте до 2 тыс. м и на скорости до 600 км/ч.

Помимо Як-130М Владимир Путин также осмотрел кабину пассажирского самолета МС-21. В настоящее время на предприятии в разной степени готовности находятся 18 таких воздушных судов.

Иркутский авиационный завод основан в 1932 году. Сегодня на предприятии выполняется полный цикл работ — от проектирования до послепродажного обслуживания. Завод специализируется на выпуске истребителей Су-30, учебно-боевых машин Як-130 и пассажирских МС-21.