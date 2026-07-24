Директора казанской фирмы осудят за неуплату налогов

Вахитовский районный суд Казани рассмотрит уголовное дело в отношении директора ООО «Сармат», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, в 2019–2024 годах руководитель компании уклонился от уплаты НДС на сумму более 244 млн руб., внося недостоверные сведения в налоговые декларации и документы о взаимоотношениях с 20 контрагентами. Кроме того, ему вменяют изготовление поддельных распоряжений о переводе свыше 1,2 млрд руб. на счета 19 организаций с указанием ложных оснований и сумм операций.

Обвиняемый частично возместил ущерб, перечислив 75 млн руб. На его имущество и активы организации стоимостью 174 млн руб. наложили арест.

ООО «Сармат» зарегистрировано в Казани в феврале 2022 года и специализируется на торговле мясом.

Анна Кайдалова