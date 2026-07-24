Во Франции из-за лесных пожаров эвакуированы более 40 тыс. человек

Бушующий во французской департаменте Жиронда у коммуны Леж-Кап-Ферре лесной пожар охватил уже более 8,7 тыс. га. Власти организовали эвакуацию более 40 тыс. человек, почти сто домов сгорели, сообщает Le Figaro со ссылкой на местные власти.

Пожар уже стал одним из самых масштабных в истории Франции, за что его прозвали «пожаром XXL». До этого самым обширным пожаром в современной истории Франции считался пожар в Ландирасе (также Жиронда) в 2022 году, когда выгорело более 12,5 тыс. га. Если суммировать все площади, пострадавшие в том году в регионе, общая уничтоженная огнем территория достигла примерно 30 тыс. га.

На специально организованной пресс-конференции начальник пожарной охраны Жиронды Марк Вермелен отметил: «Засуха в горном массиве хуже, чем в 2022 году. Тогда пожары вспыхивали днем, а не ночью. Сегодня пожары возникают около полуночи-часа ночи. За несколько часов скорость распространения огня достигает 800–1000 га».

Власти продолжают эвакуацию жителей и туристов региона.

Екатерина Наумова