В Самаре две гостиницы оштрафованы за коррупционные нарушения

Куйбышевская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в двух коммерческих фирмах, оказывающих гостиничные услуги. По материалам проверки суд назначил компаниям и их должностным лицам штрафы на общую сумму 140 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Проверка показала, что в 2025 году бывший сотрудник Самарской таможни трудоустроился сначала в одну, потом в другую организацию. При этом работодатели не выполнили обязательную процедуру: они не направили уведомление о заключении трудовых договоров с бывшим госслужащим на его предыдущее место работы, как того требует закон.

Материалы проверки были переданы в суд. Мировой судья судебного участка № 27 Ленинского судебного района Самары привлек компании и их должностных лиц к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего).

Георгий Портнов