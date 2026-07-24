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обновлено 15:50

В Прикамье зарегистрировали первых кандидатов в депутаты Госдумы РФ

Избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала первых кандидатов в депутаты Госдумы РФ от Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По результатам проверки представленных документов первыми зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам стали Дмитрий Новокрещенов, округ №62 «Пермский»; Роман Водянов, округ №63 «Чусовской»; Ксения Айтакова, округ №63 «Чусовской»; Ирина Ивенских, округ №64 «Кунгурский»; Анна Баранова, округ №64 «Кунгурский»; Антон Тютюнников, округ №65 «Кудымкарский».

Прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Госдумы РФ продлится до 5 августа, а решения о регистрации кандидатов будут приняты до 16 августа.