В Прикамье зарегистрировали первых кандидатов в депутаты Госдумы РФ

Избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала первых кандидатов в депутаты Госдумы РФ от Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По результатам проверки представленных документов первыми зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам стали Дмитрий Новокрещенов, округ №62 «Пермский»; Роман Водянов, округ №63 «Чусовской»; Ксения Айтакова, округ №63 «Чусовской»; Ирина Ивенских, округ №64 «Кунгурский»; Анна Баранова, округ №64 «Кунгурский»; Антон Тютюнников, округ №65 «Кудымкарский».

Прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Госдумы РФ продлится до 5 августа, а решения о регистрации кандидатов будут приняты до 16 августа.