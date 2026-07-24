Жара до 35°С ожидается в Удмуртии в выходные

Жара до +35°С прогнозируется в предстоящие выходные в Удмуртии. В субботу местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах ожидается гроза с усилением ветра до 15—20 м/с. Локально будет град, сообщает Гидрометцентр Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В субботу, 25 июля, воздух прогреется до +27…+32°С. Ночью будет +16…+21°С, местами возможен туман.

«В период с 26 по 27 июля на территорию Удмуртии начнет поступать сухой и жаркий тропический воздух, столбики термометров повысятся до +30..+34°С, в отдельных районах есть вероятность достижения отметки +35°С»,— предупреждают метеорологи. Осадки маловероятны.

По предварительному прогнозу, к середине следующей недели температура снизится.

Карина Пырина