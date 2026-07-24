На благоустраиваемом участке набережной озера Нижний Кабан вдоль улицы Марджани высадили 304 дерева. Всего планируется посадить 586 крупномерных деревьев, сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На набережной озера Кабан высадят 586 крупномерных деревьев

Фото: Пресс-служба мэрии Казани На набережной озера Кабан высадят 586 крупномерных деревьев

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Помимо деревьев, на территории появится более 92 тыс. растений, включая 6,6 тыс. крупных и 12,8 тыс. мелких кустарников, 12,2 тыс. многолетников, 35 тыс. злаков, а также более 20 тыс. водных растений. К их высадке приступят в начале августа после завершения монтажа системы автоматического полива.

На объекте продолжаются устройство деревянного настила, монтаж ограждений, лестничных спусков и смотровых площадок. Первый этап благоустройства планируется завершить к концу августа.

Анна Кайдалова