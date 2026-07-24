15% живущих в Грузии граждан РФ стали резидентами этой страны

15,1% граждан России, живущих в Грузии и зарегистрировавшихся в стране, официально получили статус резидентов. Об этом сообщил Национальный банк Грузии со ссылкой на данные Службы доходов Минфина.

Данные учитывают только россиян, официально зарегистрировавшихся в Службе доходов в качестве налогоплательщиков, либо легально проживающих в стране больше года без регистрации налогоплательщиками.

При этом, как подчеркивает НБГ, во время подсчета числа резидентов ведомство руководствовалось методикой Международного валютного фонда.

Однако НБГ и СД не публикуют данные об абсолютном числе резидентов-россиян или хотя бы о том, сколько граждан РФ проживают в данный момент в кавказской стране с тем или иным статусом.

Многие россияне, переехавшие в Грузию после февраля 2022 года, предпочитали не регистрироваться в Грузии, пользуясь нормой местного законодательства, согласно которой граждане России в течение 12 месяцев могут жить в Грузии в качестве туристов. Многие после истечения этого срока, покидали кавказскую страну на несколько дней, потом возвращались обратно и отсчет годичного периода начинался заново.

Из за сложности учета россиян, живущих в Грузии, первоначально называлось разное число мигрантов и релокантов: от 60 до 100 тысяч. Вместе с тем в 2024-2025 годах число граждан РФ, живущих в Грузии, значительно сократилось.

Что касается статуса налогового резидента, получить его, согласно местному законодательству, можно двумя способами: прожив в стране 183 дня и более в течение года, либо оформив статус лица с высоким доходом.

Георгий Двали, Тбилиси