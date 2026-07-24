15% живущих в Грузии граждан РФ стали резидентами этой страны
15,1% граждан России, живущих в Грузии и зарегистрировавшихся в стране, официально получили статус резидентов. Об этом сообщил Национальный банк Грузии со ссылкой на данные Службы доходов Минфина.
Данные учитывают только россиян, официально зарегистрировавшихся в Службе доходов в качестве налогоплательщиков, либо легально проживающих в стране больше года без регистрации налогоплательщиками.
При этом, как подчеркивает НБГ, во время подсчета числа резидентов ведомство руководствовалось методикой Международного валютного фонда.
Однако НБГ и СД не публикуют данные об абсолютном числе резидентов-россиян или хотя бы о том, сколько граждан РФ проживают в данный момент в кавказской стране с тем или иным статусом.
Многие россияне, переехавшие в Грузию после февраля 2022 года, предпочитали не регистрироваться в Грузии, пользуясь нормой местного законодательства, согласно которой граждане России в течение 12 месяцев могут жить в Грузии в качестве туристов. Многие после истечения этого срока, покидали кавказскую страну на несколько дней, потом возвращались обратно и отсчет годичного периода начинался заново.
Из за сложности учета россиян, живущих в Грузии, первоначально называлось разное число мигрантов и релокантов: от 60 до 100 тысяч. Вместе с тем в 2024-2025 годах число граждан РФ, живущих в Грузии, значительно сократилось.
Что касается статуса налогового резидента, получить его, согласно местному законодательству, можно двумя способами: прожив в стране 183 дня и более в течение года, либо оформив статус лица с высоким доходом.
Переезд граждан России в Грузию после февраля 2022 года привёл к значительному увеличению числа российских индивидуальных предпринимателей и компаний, зарегистрированных в стране. Например, с января 2022 года по июнь 2023 года 20 691 гражданин РФ зарегистрировался как ИП, а также было создано 1800 компаний с российскими учредителями. Всего за 2022 год и первую половину 2023 года россияне зарегистрировали около 15 тысяч предприятий различного типа, большинство из которых — индивидуальные предприниматели, а также около 200 ООО, в основном в сферах дизайна и IT.
Значительный приток россиян повлиял на экономику Грузии: денежные переводы из РФ утроились, национальная валюта укрепилась почти на 30%. Также отмечается рост цен на товары и услуги, увеличение стоимости аренды квартир в два раза и повышение цен на первичное и вторичное жилье в Тбилиси и Батуми на 15–20%. На первое полугодие 2025 года Грузию в туристических целях посетили 581,09 тысяч российских граждан, что сделало россиян лидерами по числу туристических визитов.