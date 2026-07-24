В Самарской области двое подростков утонули в реке Самара, возбуждено дело
В Самарской области 22 июля во время купания на реке Самара утонули два подростка 2012 и 2009 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В рамках уголовного дела проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.