В Самарской области двое подростков утонули в реке Самара, возбуждено дело

В Самарской области 22 июля во время купания на реке Самара утонули два подростка 2012 и 2009 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В рамках уголовного дела проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева

Сабрина Самедова