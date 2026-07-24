Onet сообщил об утечке данных почти 400 бойцов киберподразделения армии Польши
Личные данные 392 военнослужащих Учебного центра связи и информационных технологий (CSLiI) ВС Польши в городе Зегже попали в незащищенную внутреннюю сеть. Среди утекших сведений — имена, фамилии, идентификационные номера (PESEL) и суммы выплачиваемых пособий, сообщил портал Onet.
Как узнало интернет-издание, сведения разместили в общедоступном облачном хранилище OneDrive. Доступ к нему, включая возможность скачать файлы, мог получить любой пользователь внутренней сети. За распространение был ответственен рядовой сотрудник экономического отдела, отмечается в публикации.
Onet утверждает, что руководство подразделения не предприняло серьезных разбирательств в связи с ситуацией. По данным источников, последствия коснулись лишь загрузившего файлы рядового — он получил предупреждение. Ни руководителя Центра, ни главу экономического отдела к ответственности не привлекли. Официальное расследование началось только после огласки, указывается в публикации.
Проблема утечек данных военнослужащих не нова и касается не только Польши. Например, в 2023 году в США произошла крупная утечка секретных документов Пентагона, которые в Discord распространил IT-специалист ВВС Национальной гвардии Джек Тейшейра. Ему предъявили обвинения по Закону о шпионаже, и, по оценке американских СМИ, он мог получить пожизненный срок, хотя его мотивы не были связаны с идеологией.
В Великобритании хакеры взломали сервер компании-подрядчика Минобороны, получив доступ к данным военных, включая имена и банковские реквизиты. Впоследствии более тысячи афганцев, помогавших британским властям, заявили о намерении судиться с Минобороны Великобритании, поскольку утечка их данных поставила их под угрозу репрессий со стороны талибов.