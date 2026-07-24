Onet сообщил об утечке данных почти 400 бойцов киберподразделения армии Польши

Личные данные 392 военнослужащих Учебного центра связи и информационных технологий (CSLiI) ВС Польши в городе Зегже попали в незащищенную внутреннюю сеть. Среди утекших сведений — имена, фамилии, идентификационные номера (PESEL) и суммы выплачиваемых пособий, сообщил портал Onet.

Как узнало интернет-издание, сведения разместили в общедоступном облачном хранилище OneDrive. Доступ к нему, включая возможность скачать файлы, мог получить любой пользователь внутренней сети. За распространение был ответственен рядовой сотрудник экономического отдела, отмечается в публикации.

Onet утверждает, что руководство подразделения не предприняло серьезных разбирательств в связи с ситуацией. По данным источников, последствия коснулись лишь загрузившего файлы рядового — он получил предупреждение. Ни руководителя Центра, ни главу экономического отдела к ответственности не привлекли. Официальное расследование началось только после огласки, указывается в публикации.