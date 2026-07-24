Песков: РФ будет ждать от США новых предложений по украинскому урегулированию

Составлено ИИ-Ассистентъ

Переговоры по урегулированию украинского конфликта с участием России, США и Украины ведутся по нескольким каналам и в различных форматах. Например, трехсторонние переговоры проходили в Абу-Даби (январь-февраль 2026 года) и Женеве (февраль 2026 года). Несмотря на то что стороны иногда называли эти встречи продуктивными и конструктивными, значительного прорыва или единого понимания конечных целей достичь пока не удалось.

Кремль заявляет, что диалог с США, несмотря на то что российско-американские отношения находятся «в руинах», носит узкопрофильный характер и касается исключительно украинского урегулирования. Москва и Вашингтон рассматривают этот вопрос как ключевой для возможного восстановления двусторонних связей. Россия настаивает на урегулировании с учетом «формулы Анкориджа», которая, по данным источников, предполагает контроль России над Донбассом и замораживание линии фронта в других областях восточной и южной Украины.

Соединенные Штаты, в свою очередь, дают понять Киеву, что американские гарантии безопасности будут зависеть от согласия Украины на предложенный вариант урегулирования. Детали американской стороной не разглашаются, но план Дональда Трампа по Украине, озвученный ранее, включал отказ НАТО от размещения войск в Украине, признание спорных территорий де-факто российскими и сокращение численности ВСУ. При этом сообщается о давлении на Киев со стороны администрации США по вопросу территориальных уступок.