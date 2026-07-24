Суд отказал ООО «ЭкоСтройРесурс» во взыскании 165 млн рублей с правительства Самарской области

Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении исковых требований ООО «ЭкоСтройРесурс» о взыскании с Самарской области убытков в размере 165,266 млн руб. Соответствующая информация содержится в материалах дела на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В решении суда говорится, что «ЭкоСтройРесурс» требовал взыскать деньги «в качестве возмещения убытков, возникших в связи с отсрочкой ввода в действие нормативов накопления твердых коммунальных отходов в индивидуальных жилищных строениях в муниципальных районах Самарской области».

Требование бывший регоператор предъявил к региональным министерству природных ресурсов и экологии, комитету ценового и тарифного регулирования, министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, министерству финансов.

С ООО «ЭкоСтройРесурс» суд взыскал госпошлину в доход федерального бюджета в размере 1,3 млн руб.

Руфия Кутляева