Китай ввел экспортные ограничения против 14 компаний из Евросоюза
Китай включил в список экспортного контроля 14 компаний, зарегистрированных на территории ЕС, сообщило Министерство коммерции КНР. Решение стало зеркальным ответом на 21-й пакет санкций Евросоюза против России, куда попали 14 компаний из Китая.
«В целях защиты национальной безопасности, интересов страны и выполнения международных обязательств, включая меры нераспространения, мы решили добавить эти субъекты в список экспортного контроля», — сообщается на сайте ведомства.
Министерство запретило экспортерам поставлять указанным компаниям товары двойного назначения. Зарубежным организациям и физическим лицам также запрещено передавать им товары китайского происхождения такого характера. Все текущие операции с попавшими под ограничения компаниями необходимо немедленно приостановить, отмечается в заявлении.
В перечень компаний вошли, в том числе, итальянская Lafert S.p.A., немецкая Rheinmetall AG, чешская TATRA TRUCKS a.s., французская III-V LAB, голландская IHC Merwede Holding B.V., литовская Ekspla UAB.
Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 48 физических лиц, 170 организаций, а также 94 российских банка и крупных финансовых учреждения. Среди них оказались 14 компаний из Китая и еще 11 фирм из пяти других государств. Впервые Евросоюз ввел механизм полного запрета на предоставление криптоуслуг со стороны операторов из третьих стран, если они помогают России обходить ограничения.
Китай последовательно выступает против односторонних санкций и вводит ответные меры на ограничительные действия, особенно когда они касаются китайских компаний. Так, в марте 2021 года Китай ввел санкции против европейских парламентариев и юридических лиц в ответ на действия ЕС по Синьцзян-Уйгурскому автономному району. В августе 2025 года Китай ввел ограничения против литовских банков в ответ на внесение китайских финансовых организаций в 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.
Китайские власти также неоднократно выражали недовольство по поводу включения их компаний в санкционные списки ЕС, предупреждая о возможных последствиях и заявляя о двойных стандартах. Китай считает, что штатные торговые и экономические обмены с Россией не должны подвергаться вмешательству со стороны третьих сторон. В то же время, несмотря на критику политики санкций в адрес РФ, Китай стремится не нарушать введенные ограничения, хотя по-прежнему является крупным источником компонентов и товаров для России.