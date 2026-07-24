Китай ввел экспортные ограничения против 14 компаний из Евросоюза

Китай включил в список экспортного контроля 14 компаний, зарегистрированных на территории ЕС, сообщило Министерство коммерции КНР. Решение стало зеркальным ответом на 21-й пакет санкций Евросоюза против России, куда попали 14 компаний из Китая.

«В целях защиты национальной безопасности, интересов страны и выполнения международных обязательств, включая меры нераспространения, мы решили добавить эти субъекты в список экспортного контроля», — сообщается на сайте ведомства.

Министерство запретило экспортерам поставлять указанным компаниям товары двойного назначения. Зарубежным организациям и физическим лицам также запрещено передавать им товары китайского происхождения такого характера. Все текущие операции с попавшими под ограничения компаниями необходимо немедленно приостановить, отмечается в заявлении.

В перечень компаний вошли, в том числе, итальянская Lafert S.p.A., немецкая Rheinmetall AG, чешская TATRA TRUCKS a.s., французская III-V LAB, голландская IHC Merwede Holding B.V., литовская Ekspla UAB.

Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 48 физических лиц, 170 организаций, а также 94 российских банка и крупных финансовых учреждения. Среди них оказались 14 компаний из Китая и еще 11 фирм из пяти других государств. Впервые Евросоюз ввел механизм полного запрета на предоставление криптоуслуг со стороны операторов из третьих стран, если они помогают России обходить ограничения.