ЦБ держит короткий шаг

Совет директоров Банка России 24 июля вопреки ожиданиям большинства аналитиков продолжил курс на смягчение денежно-кредитной политики, сохранив взятый на прошлом заседании минимальный шаг снижения ставки — 25 базисных пунктов. Ее новое значение — 14% годовых. В обосновании нового снижения регулятор отметил, что произошедший всплеск инфляции и инфляционных ожиданий во многом был связан с разовыми факторами, а показатели устойчивой инфляции остаются в приемлемом диапазоне 4–5% в пересчете на год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Снизив ставку с 14,25% до 14%, Банк России в своем заявлении в первую очередь традиционно указал на ситуацию с ценами. Во втором квартале инфляция с поправкой на сезонность составила в среднем 5% в пересчете на год после 8,7% в первом. Показатель базовой инфляции в среднем замедлился до 4,2% после 6,2% соответственно. В июле рост цен ускорился, но на это, отмечает ЦБ, «значимо влияли волатильные позиции»: топливо и плодоовощная продукция. Оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовой показатель на 20 июля составил 5,9%.

Регулятора не смутили и выросшие в июле инфляционные ожидания населения бизнеса. Отмечено, впрочем, что их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, но эта формулировка вполне стандартна.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

Что касается состояния экономики, то, по оперативным данным, во втором квартале она росла умеренными темпами. Основной вклад в рост внес потребительский спрос. При этом за последний месяц существенно снизились ожидания бизнеса по будущему спросу и выпуску — что может указывать на замедление роста потребления во втором полугодии, предупреждает ЦБ. Видимо, в том числе и поэтому прогноз роста ВВП в 2026 году регулятор снизил до 0–1% с прежних 1–2%.

Отметив, что кредитная активность в июне замедлилась, в основном в корпоративном секторе, ЦБ указал на рост портфеля розничных кредитов. В целом регулятор по-прежнему отмечает, что проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. В основном рост инфляции возможен «из-за более значительного масштаба вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях» — за такой формулировкой, видимо, содержатся опасения по поводу последствий атак на НПЗ.

Рассуждения по поводу влияющей на решения бюджетной политики правительства ЦБ фактически отложил до октября, когда в Госдуму будут внесены новые бюджетные проектировки на трехлетний период. «Если они будут предполагать более высокий структурный первичный дефицит бюджета, может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика, чем в текущем базовом сценарии»,— в очередной раз предупредил ЦБ.

В обновленном среднесрочном прогнозе регулятор повысил свои ожидания по инфляции на конец года до 6–7% с 4,5–5,5% и по размеру средней ключевой ставки на остаток года — в диапазоне 13,7–14% (в апреле было 13,3–14%). Из этого следует, что на конец года ключевая ставка может составить 13–14%. На 2027 год прогноз по ставке повышен до 10,5–12,5% с 8–10%.

Вадим Вислогузов