Индекс Мосбиржи вырос на новостях о снижении ставки ЦБ

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) вырос с 2107,27 (13:29 мск) до 2152,57 пункта (13:30 мск) — на 1,06% выше закрытия вечерней сессии 23 июля. Это произошло после решения Банка России о снижении ключевой ставки с 14,25% до 14,00% годовых.

После индекс Мосбиржи немного скорректировался. По данным на 14:01 мск показатель составлял 2138,03 пункта. Самые активные акции на 13:57 мск: «Россети» — прибавляют 1,07%, «РусГидро» — 0,52%, «Юнипро» — 0,92%, АФК «Система» — 0,18%.

Банк России снизил ключевую ставку до 14,00% вопреки ожиданиям рынка. Большинство аналитиков полагали, что ставка останется на уровне 14,25%. Новый базовый сценарий ЦБ предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5–14,6% в 2026 году и 10,5–12,5% в 2027 году.