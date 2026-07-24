Вступление в силу с сегодняшнего дня новых американских импортных пошлин в отношении ЕС и еще 59 государств мира — от России и Китая до Индии и Канады — главная тема для обсуждения мировыми медиа. Даже при том, что пошлины не стали чем-то неожиданным. Эксперты говорят, что их введение — попытка президента США Дональда Трампа продолжить свои тарифные войны, несмотря на преграды, установленные Верховным судом США, иронизируют над формальным поводом для тарифов — желанием бороться с принудительным трудом, отмечают опасный для господина Трампа выбор времени для таких пошлин и определяют влияние тарифов для своей страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Stewart / AP Фото: Mike Stewart / AP

Le Monde (Париж, Франция) Пошлины: Дональд Трамп продолжает торговую войну всеми возможными способами Введены новые пошлины, и они очень похожи на старые... По сути, это продолжение торговой войны Дональда Трампа, хотя и другими средствами. После поспешно проведенного «расследования» и публичных слушаний, исход которых был известен заранее, американская администрация решила выписать себе похвальный лист. «Соединенные Штаты — единственная страна в мире, которая приняла и эффективно обеспечивает соблюдение запрета на импорт продукции, произведенной с использованием принудительного труда»,— пояснил торговый представитель в своем заявлении.

Bloomberg (Нью-Йорк, США) Трамп восстановил тарифную стену, введя пошлины в отношении 60 стран Пошлины за принудительный труд — самый масштабный шаг Трампа по восстановлению своего протекционистского тарифного режима с тех пор, как его предыдущие пошлины были отменены Верховным судом… Некоторые импортеры, возможно, оспорят в суде и новые пошлины. Перекладывание расходов на американских импортеров сопряжено для Трампа и его коллег-республиканцев с политическими рисками: осталось менее четырех месяцев до промежуточных выборов, на которых демократы сосредоточат внимание на росте стоимости жизни. Давление усиливается и по мере того, как война с Ираном приводит к удорожанию энергоносителей, продуктов питания и других товаров.

CBC (Торонто, Канада) США вводят новый тариф, заменяющий тот, что был отменен Верховным судом США нашли замену истекающей универсальной пошлине Принудительный труд — лишь последний из постоянно меняющихся предлогов, которые администрация президента Трампа использует для оправдания своих тарифных режимов. Эти изменения во многом объясняются давлением судебной системы и существующих ограничений полномочий президента по введению тарифов.

Press Insider (Ноида, Индия) Трамп нацелился на 60 торговых партнеров. Индию ждут дополнительные 10-процентные пошлины Для Индии насущным вопросом остается то, какие именно сферы подпадают под тарифы… Сопряженные с физическим трудом сферы, такие как текстильная, швейная, кожевенная, производство драгоценных камней и ювелирных изделий, могут столкнуться с дополнительными затратами на документацию и обеспечение соответствия требованиям. Некоторые машиностроительные и промышленные товары также могут оказаться затронутыми… Влияние на конкурентоспособность Индии будет зависеть не столько от абсолютной ставки в 10%, сколько от отношения (США.— “Ъ”) к экспортерам-конкурентам. Индийские поставщики вполне могут сохранить преимущество перед странами, на которые распространяется более высокая пошлина в 12,5%, но могут уступить позиции конкурентам, товары которых подпадают под исключения или имеют преференции в доступе на американский рынок.

Подготовили Екатерина Наумова, Николай Зубов