И. о. главы Ленинского района Перми покинет должность

Исполняющий обязанности главы Ленинского района Константин Дароватовский уходит с занимаемой должности. По словам знакомых с ситуацией источников, сейчас он находится в отпуске, из которого уже не выйдет на прежнее место работы. Временно район может возглавить первый замруководителя администрации Владимир Радченко. Причины кадровых изменений собеседники не назвали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Дароватовский

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Константин Дароватовский

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Константин Дароватовский был назначен и. о. главы Ленинского района в конце июля 2024 года. В этой должности он сменил Александра Русанова, проработавшего на ней чуть больше двух лет. Господин Дароватовский родился в Череповце, окончил инженерный факультет Череповецкого государственного университета, а также экономический факультет Вологодского государственного технического университета.

До прихода на муниципальную службу работал в АО МХК «Еврохим» и АО «Северсталь».