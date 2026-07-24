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обновлено 14:37

И. о. главы Ленинского района Перми покинет должность

Исполняющий обязанности главы Ленинского района Константин Дароватовский уходит с занимаемой должности. По словам знакомых с ситуацией источников, сейчас он находится в отпуске, из которого уже не выйдет на прежнее место работы. Временно район может возглавить первый замруководителя администрации Владимир Радченко. Причины кадровых изменений собеседники не назвали.

Константин Дароватовский

Константин Дароватовский

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Константин Дароватовский

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Константин Дароватовский был назначен и. о. главы Ленинского района в конце июля 2024 года. В этой должности он сменил Александра Русанова, проработавшего на ней чуть больше двух лет. Господин Дароватовский родился в Череповце, окончил инженерный факультет Череповецкого государственного университета, а также экономический факультет Вологодского государственного технического университета.

До прихода на муниципальную службу работал в АО МХК «Еврохим» и АО «Северсталь».