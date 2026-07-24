Суд отправил в СИЗО напавшего на пенсионера уфимца

Кировский районный суд Уфы арестовал до 14 сентября местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ) за избиение пенсионера.

По версии следствия, вечером 13 июля во дворе на улице Гафури он пьяным напал на 71-летнего пенсионера. Избив потерпевшего руками и ногами, обвиняемый отобрал у того мобильный телефон.

Пострадавший получил телесные повреждения, в том числе закрытый импрессионный перелом правой большеберцовой кости, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Майя Иванова