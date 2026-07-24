В Тольятти проходят съемки сериала «Нефть» с российскими знаменитостями

В Тольятти работает съемочная группа сериала «Нефть» со звездами российского кино в главных ролях, сообщили в правительстве Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Самарской области. Фото: Правительство Самарской области.

Главные роли в сериале играют: Антон Васильев, Александр Горбатов, Елена Николаева, Иван Добронравов, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Роза Хайруллина и др.

«В центре истории — местный водопроводчик Семён Плахов, который после небольшого землетрясения вместо воды обнаруживает у себя в колодце нефть. Теперь у Семёна есть два пути: отдать участок за бесценок или каким-то образом освоить добычу, переработку и сбыт нефти. Чтобы доказать жене, которая хочет развестись и уйти от него с сыном, что он чего-то стоит, тихий и спокойный Семён вместе с одаренным и экстравагантным Ульяном осваивает подпольную нефтедобычу и пытается построить „самый честный нечестный бизнес“»,— говорится о сюжете в сообщении.

По словам режиссера сериала Алексея Шабарова, история происходит в Сибири, но с самого начала хотелось, чтобы провинциальный городок, описанный в сценарии, имел не совсем северные черты.

«У Тольятти есть свой, особенный шарм. С одной стороны, здесь гуляют ветра между зданиями, пустошами, лесами. С другой стороны — все это имеет позитивное, оптимистичное очарование. Город сочетает в себе индустриальный ландшафт и выразительные природные черты: здесь есть горы, большая вода — даже свое море. В Тольятти и в целом в регионе можно снимать разное кино в разные сезоны», — отмечает Алексей Шабаров.

«Эта история о сегодняшнем дне, о простом мужчине среднего возраста, его проблемы могут быть близки и понятны очень многим. А Самарская область — просто загляденье, мы сразу влюбились в эти места. Здесь невероятный простор, замечательные люди», — добавляет креативный продюсер сериала «Нефть» Элина Столерова.

Оператор-постановщик сериала Константин Руденко участие в проекте назвал «иронией судьбы», так как он сам родом из Комсомольского района Тольятти.

«И мне всегда нравилась местность, которая окружает город. Когда режиссер дал мне почитать сценарий, я с первых страниц понял, что это про мой родной город. Сразу представил район Жигулевское море — здесь все подходит под ту историю, которую мы снимаем», — говорит Константин Руденко.

Поддержку и сопровождение в организации съемок кинокомпании оказывают министерство экономического развития региона и Центр кинопроизводства Самарской области.

Сабрина Самедова