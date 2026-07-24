Более 100 миллионеров Британии попросили правительство повысить для них налоги

Около 120 британских миллионеров попросили правительство повысить для них налоги. Соответствующее письмо они адресовали новому премьер-министру Энди Бернему, сообщает организация Patriotic Millionaires UK.

Среди подписавших обращение — бывший капитан сборной Англии Гари Линекер, музыкант Брайан Ино, экс-глава сети кафе Greggs Иэн Грегг и писательница Вэл Макдермид.

«Мы хотим, чтобы вы обложили нас налогами. Мы можем себе это позволить. Мы говорим не о повышении налогов для тех, кто каждый день встает и идет на работу, чтобы заработать себе на жизнь, а о самых богатых — тех, чей доход формируется за счет их капитала»,— указывается в письме.

По словам авторов, 75% опрошенных миллионеров поддерживают повышение налогов для себя, чтобы защитить то, чем они гордятся в Британии. Лишь меньшинство продолжает придерживаться «устаревшего экономического мышления» или «отчаянно держаться за каждую копейку», сообщили подписанты. «Мы любим свою страну и хотим, чтобы она процветала. Мы гордимся тем, что платим налоги, и никуда не уедем»,— заявляется в письме.

Организация Patriotic Millionaires UK предлагала ввести налог в 2% на состояние свыше 10 млн фунтов стерлингов. Такая мера, по данным организации, принесет стране до 24 млрд фунтов стерлингов в год дополнительно.