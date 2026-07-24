Более 100 миллионеров Британии попросили правительство повысить для них налоги
Около 120 британских миллионеров попросили правительство повысить для них налоги. Соответствующее письмо они адресовали новому премьер-министру Энди Бернему, сообщает организация Patriotic Millionaires UK.
Среди подписавших обращение — бывший капитан сборной Англии Гари Линекер, музыкант Брайан Ино, экс-глава сети кафе Greggs Иэн Грегг и писательница Вэл Макдермид.
«Мы хотим, чтобы вы обложили нас налогами. Мы можем себе это позволить. Мы говорим не о повышении налогов для тех, кто каждый день встает и идет на работу, чтобы заработать себе на жизнь, а о самых богатых — тех, чей доход формируется за счет их капитала»,— указывается в письме.
По словам авторов, 75% опрошенных миллионеров поддерживают повышение налогов для себя, чтобы защитить то, чем они гордятся в Британии. Лишь меньшинство продолжает придерживаться «устаревшего экономического мышления» или «отчаянно держаться за каждую копейку», сообщили подписанты. «Мы любим свою страну и хотим, чтобы она процветала. Мы гордимся тем, что платим налоги, и никуда не уедем»,— заявляется в письме.
Организация Patriotic Millionaires UK предлагала ввести налог в 2% на состояние свыше 10 млн фунтов стерлингов. Такая мера, по данным организации, принесет стране до 24 млрд фунтов стерлингов в год дополнительно.
Инициативы по повышению налогов для состоятельных граждан не новы и широко обсуждаются в разных странах. К примеру, в мае 2021 года американская коалиция «Миллионеры-патриоты» уже проводила акции протеста в Нью-Йорке и Вашингтоне с требованием повысить налоговую ставку для богатых. Они призывали облагать налогом тех, кто получил значительную выгоду от существующей системы, чтобы эти средства можно было вложить обратно в неё. Повышение налогов для сверхбогатых также обсуждается в Швейцарии, где 68% населения поддерживают введение дополнительного налога на состояния свыше 5 млн франков для финансирования обороны и пенсий. Это рассматривается как альтернатива увеличению НДС.
Благотворительная организация Oxfam регулярно выступает с докладами о росте благосостояния богатейших людей мира. В одном из отчётов, приуроченном к Всемирному экономическому форуму в Давосе (январь 2026 года), сообщалось, что состояние миллиардеров увеличилось на 16% в 2025 году, достигнув $18,3 трлн. Oxfam предлагает ввести налог до 5% на доходы мультимиллионеров и миллиардеров, что, по их оценкам, могло бы приносить около $1,7 трлн в год и помочь сократить бедность. В целом, стремление к увеличению налоговой нагрузки на богатых часто объясняется необходимостью справедливого распределения доходов и финансирования общественно значимых проектов, при этом есть опасения, что такие меры могут подорвать частную инициативу и негативно сказаться на экономике.