Самарский РКЦ «Прогресс» избежал взыскания 13,6 млн рублей за некупленную бумагу для копирования

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение нижестоящих инстанций об отказе в удовлетворении иска ООО «Цветопром» к самарскому РКЦ «Прогресс». Сумма требований составляла 13,6 млн рублей — именно столько, по мнению истца, завод остался должен за поставку диазобумаги. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В ноябре 2024 года, когда РКЦ «Прогресс» заключил с ООО «Цветопром» договор на поставку диазобумаги — материала для копирования чертежей в специальных светокопировальных аппаратах. Согласно договору, компания обязалась поставить товар, а завод — принять и оплатить его на общую сумму 17,7 млн рублей.

Сложность сделки была связана с особыми требованиями покупателя к нарезке бумаги: РКЦ «Прогресс» запросил нестандартный формат. Производитель — филиал «Гомельобои» ОАО «Управляющая компания холдинга „Белорусские обои“» — согласился изготовить товар, но выдвинул два условия: разместить единовременную заявку на весь объем (3,5 тыс. пачек по 1 000 листов) и внести 100% предоплаты.

ООО «Цветопром», базирующееся в подмосковных Мытищах и специализирующееся на оптовой торговле бумагой и картоном, вложило собственные средства в изготовление диазобумаги в согласованном объеме. Однако после заключения договора самарский завод разместил лишь одну заявку — на сумму 4,14 млн рублей. Оставшуюся часть оплаты компания так и не получила.

В связи с этим ООО «Цветопром» обратилось в суд с иском к РКЦ «Прогресс». Суд первой инстанции и апелляционная инстанция отказали компании в удовлетворении требований. Теперь и Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил законность этих решений.

Георгий Портнов