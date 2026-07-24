Уголовное дело об убийстве возбудили после поджога дома в Нижнем Новгороде

По факту гибели нижегородки на пожаре в доме по улице Искры Канавинского района возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по п.п. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом из хулиганских побуждений), сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, в ночь на 23 июля местный житель поджег бумагу в подъезде многоквартирного дома. В результате пожара погибла 73-летняя жительница, еще один человек госпитализирован с термическими ожогами.

По подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего ранее судимого нижегородца. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Галина Шамберина